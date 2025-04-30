lifecell вражає вигідними пропозиціями: як заощадити при перенесенні номера

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За статистикою, популярність MNP щороку зростає через її зручність: можна зберегти звичний мобільний номер, але при цьому обрати того оператора, який буде більше влаштовувати. За 6 років існування послуги перенесення номерів нею скористалися вже більше 1 млн абонентів.

При цьому на 1 березня 2025 року понад 70% MNP-абонентів обрали для себе перехід до оператора lifecell. А левова частина — майже 246 тисяч переходів до цього оператора — відбулась у період з грудня 2024 року по березень 2025. На такий вибір абонентів могли впливати кілька факторів — від привабливих умов тарифів для перенесених номерів до інформації від lifecell про системну підготовку мережі до можливих блекаутів.

Яка вигода у тарифах для MNP

Актуальна пропозиція lifecell для тих, хто переносить номер до цього оператора, – у межах тарифу «Максі».

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Його можна підключити лише за 190 грн/4 тижні та отримати:

безлім на YouTube, Instagram, TikTok, Facebook тощо — загалом понад 20 популярних застосунків без додаткової плати;

безлімітний мобільний інтернет*;

безліміт на дзвінки в мережі lifecell;

1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell)*.

Утім можна ще додатково заощадити, якщо використати можливості тарифної підписки. Вона дозволяє наперед оплатити 6 або 12 пакетів послуг – це дає відчутну економію в перерахунку на одну оплату:

10% загальної економії при замовленні та оплаті 6 пакетів послуг;

15% - при замовленні 12 пакетів послуг.

Тобто якщо при перенесенні номера ви підключите тариф «Максі» за 190 грн/4 тижні та оплатите за тарифною підпискою 12 пакетів послуг наперед, то фактична вартість буде вже 161,5 грн/4 тижні (в перерахунку на один пакет послуг).

Детальний опис тарифу для перенесених номерів та всі умови користування ним можна знайти за цим посиланням. А саме перенесення номеру організовано дуже просто – потрібно лише заповнити онлайн-заявку на офіційному сайті lifecell або звернутись до одного з його магазинів.

Нові батареї на базових станціях: автономна робота до 10 годин

Стабільний зв’язок в умовах відключень електроенергії – цей фактор на сьогодні має суттєве значення для абонентів. Зокрема для тих, хто планує переносити номер до іншого оператора.

Тож аби задовільнити такі очікування та виконати вимоги НЦУ щодо забезпечення сталості мобільних мереж, lifecell з 2022 року закупив 48 000 літієвих акумуляторних батарей (48V 100 А*год) для встановлення на базових станціях в різних регіонах України. І проінвестував у це близько 2 млрд грн. Нові батареї мають набагато кращі характеристики: понад 5000 циклів заряду-розряду, швидке заряджання за 1 годину і головне – можуть забезпечити тривалу роботу обладнання базової станції без стаціонарного живлення.

Масштабна заміна батарей вже дала свої результати: на кінець квітня 2025 року близько 90% базових станцій lifecell, визначених розпорядженням НЦУ, можуть автономно працювати до 10 годин. У 9 областях модернізацію вже завершено на 100%, в більшості інших – на 90%.

Відтак, обираючи lifecell абоненти можуть не лише заощадити на вигідних умовах тарифного плану, а й бути впевненими, що цей оператор робить усе можливе, щоб забезпечити надання послуг зв’язку навіть у складних умовах відключень електроенергії.

* Повний обсяг послуг надається за умови своєчасної оплати. Своєчасною оплатою вважається оплата пакета послуг на 4 тижні не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакета послуг на 4 тижні. Будь-яка інша оплата є несвоєчасною.