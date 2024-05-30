"Ліга Аеророзвідки 3.0": підтримайте збір на безпілотні авіаційні комплекси

1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" та Українською Прем’єр-Лігою реалізовує проєкт "Ліга Аеророзвідки 3.0". У його межах збирають 48 млн гривень.

Кошти спрямують на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління БпАК — безпілотних авіаційних комплексів. Наразі вдалося зібрати 15 млн грн.



Пересувні пункти управління, придбані у межах проєкту "Ліга аеророзвідки 3.0", будуть універсальними для різних типів розвідувальних БпАКів. З переобладнаних бусів зможуть управляти, до прикладу, "ШАРКами" та "Лелеками-100", які від точки зльоту можуть розвідувати, передавати цілі та коригувати вогонь артилерії, HIMARS та Storm Shadow на глибину до 60 км.



Гуртуємось заради перемоги! Слава Україні!

Посилання на збір - "Ліга аеророзвідки 3.0"