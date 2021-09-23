Лікар-інфекціоніст розповів, у яких місцях українці заражаються коронавірусом і як знизити смертність

Медик вважає, що у в першу чергу, потрібно захищати групи ризику і покращити протиепідемічні заходи у медзакладах.

Заразитися коронавірусом можна не лише від близьких рідних та під час походів у гості до знайомих, підхопити інфекцію можна і в поліклініці чи лікарні. Тому саме у таких медзакладах потрібно "грамотно розгорнути протиепідемічні заходи", щоб не допустити інфікування.

Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський на своїй сторінці у Facebook.

"В лікарнях дійсно багато і важких "ковідних" пацієнтів. І надходить зараз значно більше, ніж влітку. Люди з серцевими і ендокринними захворюваннями, з ослабленим імунітетом і підірваним здоров'ям - це та основна група, на кого слід звернути увагу. На превеликий жаль, заражаються такі "дідусі" і "бабусі" не тільки під час провідування родичами і сусідами, але часто і в поліклініці, і навіть в інших стаціонарах, звичайних. Ось де потрібно напружити всі вміння і сили, грамотно розгорнути протиепідемічні заходи", - вважає Євген Дубровський.

На його думку, це важливо зробити, щоб захистити вразливі групи ризику від зараження коронавірусом в медустановах.

"Щоб люди, які страждають хронічними захворюваннями, не боялися звертатися за допомогою і вчасно вирішували свої проблеми. Ненадання своєчасної допомоги при хронічних хворобах - самий грізний удар по організму. Ковід потім вже тсає всього лише останньою краплею", - каже медик.

Лікар вважає, що захист людей з групи ризику зможе зменшити смертність від коронавірусу.

"Локдауни, карантини, транспорт за перепустками тощо, само по собі проблему не вирішує, тому що, в першу чергу, потрібно захищати групи ризику. А не просто зупинити економіку і ускладнювати людям життя. Нікому такі заходи не допоможуть. Обмеження в кінотеатрах, кафе, ресторанах - це не те, що істотно знизить смертність. Цільова аудиторія не та", - підсумував Євген Дубровський.

Нагадаємо, також медик розповів, чи можливо підхопити коронавірус у переповненому метро в годину пік.

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