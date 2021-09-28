Лікар Комаровський пропонує скасувати уроки фізкультури та ввести нові заняття, які мають бути щодня

Діти повинні займатись спортом щодня по 40 хвилин.

Лікар Євген Комаровський пропонує скасувати уроки фізкультури в тому вигляді, в якому вони є у школі зараз, та запровадити натомість спорт після занять.

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Про це заслужений український педіатр розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на одному із українських телеканалів.

Медик наголосив, що дітям потрібно щодня мати по 40 хвилин фізичного навантаження. При цьому він додав, що це мають бути не просто уроки фізкультури, які є два рази на тиждень, а справжні спортивні заняття на свіжому повітрі.

"Після уроків діти не повинні бігти додому, не повинно бути уроків фізкультури. Треба після уроків у школі залишитися на спорт. Кожен день! Ось як треба міняти все", - сказав лікар Комаровський.

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