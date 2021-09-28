Лікар Комаровський зізнався, скільки коштує його приймання та як туди потрапити

Лікар Комаровський зізнався, скільки коштує його приймання та як туди потрапити

Лікар переконує, що його прийом триває 15 секунд.

Відомий український педіатр Євген Комаровський зізнався, що вже тривалий час не приймає пацієнтів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна"

За словами Євгена Комаровського, він вже давно не приймає нових пацієнтів. До нього на приймання можуть потрапити тільки ті, хто був його пацієнтом раніше. Педіатр зізнається, що із цих людей грошей за приймання він зазвичай не бере.

"Я не беру за це гроші вже давно. Величезна кількість людей є, яким я вже винен. З більшості тих, хто у мене на прийманні, це ті, кого я тримав новонародженими в руках. Ті, хто приходить до мене хвалитися. Не скаржитися, а хвалитися: "Нам рік, нам два, нам три". Приймання триватиме 15 секунд. Або вони просто прийдуть, скажуть дуже сумну річ: "Ми прийшли попрощатися. Ми їдемо до Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Чехії, Польщі". Сім'ї приходять до мене прощатися. Мені хочеться плакати", - сказав лікар.

Євген Комаровський зізнався, що він є дуже чутливим і його легко довести до сліз. А стрес він знімає на риболовлі із найкращими друзями.

Нагадаємо, лікар Комаровський пропонує скасувати уроки фізкультури та ввести нові заняття, які мають бути щодня.

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