Лікар назвав найголовніший симптом нового штаму коронавірусу, який циркулює в Україні

В Україні активно шириться новий штам коронавірусу Stratus. За серпень 14 летальних випадків через ковід — у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях і Києві. Лікар Тарас Жиравецький пояснив, які симптоми не можна ігнорувати.

Про це він розповів у коментарі для каналу Times of Ukraine.

За його словами, серед симптомів нового штаму спостерігаються:

втрата нюху та зміна смакових відчуттів

біль у горлі

закладеність носа

кашель

охриплість голосу

Проте є головний симптом, який може свідчити, що ви захворіли на новий штам коронавірусу:

«Основний симптом, з яким звертаються — це підняття температури. Тобто на нього треба звернути увагу в першу чергу», — додав лікар.

Нагадаємо, в Україні поширюються два нові субваріанти коронавірусу — «Стратус» і «Нібсус». За минулий тиждень зареєстровано понад три з половиною тисячі випадків захворювання. Це втричі більше, ніж за тиждень до цього.

Попри зростання захворюваності, Міністерство охорони здоров’я заспокоює: поточна ситуація відповідає сезонним коливанням і не має пандемічного потенціалу. Заступник міністра, головний санітарний лікар Ігор Кузін, зазначає, що подібне зростання фіксувалося й минулого року в цей самий період.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська закликала українців не лікувати коронавірус препаратом озельтамівір (відомий як «Таміфлю» та його аналоги).