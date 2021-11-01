Лікар Євген Комаровський розповів, як лікувати коронавірусну інфекцію вдома

Поради лікаря стосуються людей, у яких хвороба протікає у легкій та середній формі.

Мінімум їжі, максимум пиття. В Україні лікар Євген Комаровський поділився порадами, як вдома лікувати легку та середню форми коронавірусу.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню DW.

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Якщо у хворого коронавірус протікає у легкій чи середній формі, немає причин для паніки. Сатурація понад 93% говорить про те, що необхідно частіше провітрювати приміщення і займатися різними активностями.

“Поки пульсоксиметр показує більше 93 — у вас легка форма або початок хвороби. Стандартні дії: мінімум їжі, максимум пиття, чисте прохолодне повітря. Категорично жодного постільного режиму”, — розповів доктор Комаровський.

Він також додав, що якщо коронавірусна хвороба протікає в середній тяжкості та спостерігається висока температура, необхідно приймати парацетамол та ібупрофен.

“Якщо висока температура, приймайте парацетамол та ібупрофен. Закладено носа — промийте його сольовим розчином. І все. Але як тільки сатурація нижча за 93, то потрібен лікар, який вирішуватиме, що далі: кисень, гормони — це вже інше питання”, — наголосив медик.

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