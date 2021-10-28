Лікар з України у Ємені заради грошей скерував на непотрібну ампутацію десятки людей: подробиці шокувальної справи

Лікар з України у Ємені заради грошей скерував на непотрібну ампутацію десятки людей: подробиці шокувальної справи

Кінцівки дорослих можна було врятувати, але лікарі надавали перевагу їх ампутувати.

У Ємені у підтримуваних Саудівською Аравією приватних лікарнях в прифронтовому Таїзі десяткам людей провели ампутацію кінцівок, хоча їх можна було врятувати. За словами лікарів і чиновників охорони здоров’я, непотрібні ампутації робилися маленьким дітям та іншим, пораненим під час громадянської війни в Ємені у період з 2016 по 2018 рік.

Подробиці цієї шокувальної справи розповідає видання Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ).

Гроші на операції виділяв Центр гумдопомоги

Усі три лікарні – Аль-Бурайхі, Аль-Сафва та Аль-Рауда – отримали фінансову підтримку від Центру гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана KSrelief. Згідно з інформацією на сайті Центру, з 2015 року організація підтримала сотні проектів допомоги в Ємені вартістю майже 4 мільярди доларів.

Розслідування, підкріплене свідченнями лікарів, медичних працівників, пацієнтів та їхніх сімей, показало, що медичний персонал, який дозволяв та проводив операції, не дотримувався належних процедур.

Він виявив, що кваліфікація одного іноземного лікаря (мова йде про лікаря з України - Ред.), який брав участь у принаймні 44 ампутаціях, не була визнана в його власній країні.

У фонді KSrelief заявили, що роль організації обмежується фінансуванням лікування і вона не є наглядовим органом, а питання, пов’язані з медичними процедурами та підбором медичного персоналу, є питаннями для чиновників охорони здоров’я Ємену.

Міністерство охорони здоров’я Ємену повідомило, що контракти KSrelief з трьома лікарнями були схвалені місцевими чиновниками в Таїзі, а ті своєю чергою заявили, що не знають, хто затверджував контракти.

Доктор Абдулкафі Шамсан, генеральний менеджер лікарні Аль-Сафва, сказав MEE, що лікарі лікарні "робили все можливе, щоб врятувати поранених в обложеному місті, яке в той час постійно бомбардувалося, і у світлі серйозної нестачі медичних матеріалів та хірурги".

У лікарнях відмовчуються, чому позбавляли рук і ніг, які можна було врятувати.

Зазначається, що у 2015 році Управління охорони здоров’я та народонаселення Таїза зафіксувало 70 ампутацій. Ця цифра зросла до 230 наступного року і 200 у 2017 році, а потім впала до 74 у 2018 році.

У період з 2016 по 2018 рік у лікарнях Таїза ампутували 41 дитину, у 2015 році – лише одна дитина.

За словами лікарів, які працювали в трьох лікарнях, KSrelief заплатила 4000 доларів за кожну ампутацію.

Вони сказали, що ампутації іноді віддавали перевагу більш складним і дорожчим процедурам, які могли б дозволити пацієнтам повністю одужати, оскільки вони були дешевшими і через брак спеціалістів.

Доктор Мухтар аль-Малік, хірург-ортопед, який працював у лікарнях за контрактом, сказав:"Щоб усунути ці додаткові витрати, які сплачуються лікарям, лікарні вибрали ампутацію".

Лікар з України

Фахівці стверджують, що рішення про ампутацію має ухвалюватися кількома лікарями, але у зазначених лікарнях його ухвалював один лікар.

Так, три медичні висновки про дозвіл на операцію одному чоловікові були підписані тим самим лікарем, громадянином України, який також проводив операцію; один раз як лікар загальної практики; потім як спеціаліст-ортопед; і, нарешті, як судинний спеціаліст.

Розслідування ARIJ виявило щонайменше 44 медичні висновки, підписані українським лікарем. ARIJ також отримав лист від Міністерства охорони здоров’я України, який ставить під сумнів достовірність довідки про те, що лікар проходив навчання з ортопедії та травматології в медичному закладі Києва.

На запит чиновників Таїзу про роз’яснення щодо кваліфікації лікаря зазначається, що документ не може бути перевірений, оскільки його формат не збігається з тим, який видає Міністерство охорони здоров’я України.

Журналісти, які працюють з ARIJ в Україні, намагалися зв’язатися з лікарем задля коментарів через членів родини в його рідному місті на сході України, але не змогли.

Доктор Ілан Абдель Хак, заступник губернатора з питань охорони здоров'я Таїза, сказав ARIJ, що в багатьох випадках здавалося, що ампутації проводилися без потреби.

"Поранений потрапляє до лікарні з пораненнями першого ступеня, з якими мають працювати спеціалісти. Але персонал лікарні – це нещодавно підготовлені випускники, і замість того, щоб лікувати їх, вони посилюють травми", – сказав Абдель Хак.

Пацієнти відмовлялися від ампутації

Деякі лікарі розповіли, що в той час намагалися висловити занепокоєння щодо того, як працюють лікарні в Таїзі.

Малік, хірург-ортопед, описав один випадок, коли, за його словами, адміністратори лікарні в Аль-Сафва перешкоджали його зусиллям врятувати ногу пацієнта.

"Я прийшов в операційну і побачив пораненого. Я просив, щоб ми спробували врятувати ногу пацієнта, але адміністрація лікарні відмовила під приводом пошкодження кісток", - розповв він.

У деяких випадках пацієнти кажуть, що змогли відмовитися від ампутації та повністю одужати після травм. За їхніми словами, вони звернулися за лікуванням в інші лікарні в Таїзі після того, як їм сказали, що їм потрібна ампутація і таким чином зберегли свої кінцівки.

Велика кількість ампутацій у трьох лікарнях Таїза призвела до закликів місцевих чиновників призупинити передачу пацієнтів до закладів у 2017 та 2018 роках та розірвати контракт з трьома приватними лікарнями Центру KSrelief, посилаючись на "неодноразові скарги поранених, велику кількість медичних помилок і неготовність лікарні до лікування поранених з точки зору персоналу та обладнання".

Нагадаємо, що у Львівській області дворічній дівчинці затиснуло руку в увімкненній електром'ясорубці. Лікарям довелось ампутувати дівчинці три пальці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання