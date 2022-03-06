"Лікарі без кордонів" назвали гуманітарну ситуацію в Маріуполі катастрофічною

"Лікарі без кордонів" назвали гуманітарну ситуацію в Маріуполі катастрофічною

Тисячі людей в місті опинились відрізаними від світу через дії окупантів.

Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" підтвердила, що гуманітарна ситуація в Маріуполі є катастрофічною.

Серед основних проблем: мешканці не мають доступу до питної води, у місті закінчуються продукти, немає електрики та енергопостачання.

Як повідомляє організація, їхній представник в Україні слідкує за ситуацією. Немає води, електрики та опалення. Інтернет та телефонні послуги відключені. Лікарні, супермаркети та житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень.

У місто неможливо ввести будь-яку допомогу. Представник організації каже, що людей в Маріуполі змушують виживати за допомогою снігу.

"Це принцип людяності – дозволяти людям втекти, коли вирує війна. Цивільне населення, що потрапило в конфлікт, має бути захищене", – заявив Лаурен Лігозат.

Також в організації зазначають, що людям непросто покинути Маріуполь й через те, що це їхній дім. Тут живуть їхні друзі та родина. Вони вже знають, що таке війна з 2014 року і розуміють, що можуть сюди більше не повернутись.

Нагадаємо, захисники України знищили 30 окупантів та 9 одиниць ворожої техніки.

На Маріупольському напрямку, українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.