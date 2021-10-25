Лікарі чотири дні боролись за життя дитини: у Полтавській області помер 12-річний хлопчик

Лікарі чотири дні боролись за життя дитини: у Полтавській області помер 12-річний хлопчик

Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство.

У селищі Козельщина Полтавської області 12-річний хлопець отримав опіки. Через чотири дні дитина померла в реанімації.

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Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

За даними слідства, 12-річного хлопчика 20 жовтня госпіталізували в реанімаційне відділення районної лікарні. У дитини діагностували численні опіки, які за попередніми даними, він отримав на кухні. Медики чотири дні боролись за життя дитини, проте 24 жовтня хлопчик помер.

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває слідство.

Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив дитину.

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