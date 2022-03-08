Лікарі-хірурги «Охматдиту» у Києві провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні

Лікарі-хірурги «Охматдиту» у Києві провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні

В київському "Охматдиті" врятували дівчинку з відкритим серцем.

Незважаючи на війну в Україні, між повітряними тривогами лікарям-хірургам столичного «Охматдиту» вдалося провести складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні.

Про це розповіли у спецвиспуску ТСН.

Відтепер маленька пацієнтка почувається добре, її грудна клітина вже закрита та вона може дихати самостійно. Загрози життю немає.

За прогнозами лікарів, якщо реабілітація відбуватиметься за планом, за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку.

"Дихає самостійно. Добре те, що в неї позитивна динаміка. Можливо, за тиждень нам вдастся віддати її мамі і переправити у більш безпечне місце", - повідомили медики.

У МОЗ висловили подяку лікарям, які виявляють справжній героїзм, проводячи подібні операції під час війни.

Нагадаємо, у будівлі лікарні пошкоджені вікна та двері.

У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" українські ППО збили крилату ракету.