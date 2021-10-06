"Лікарі хвилювалися, чи вміститься серце чоловіка в грудях дівчинки": 37-річний вінничанин став донором для дітей

Його серце, нирки та печінка врятували життя чотирьом юним пацієнтам.

Унаслідок нещасного випадку 37-річний чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму. Вона виявилася несумісною з життям, і невдовзі лікарі констатували смерть мозку. А рідні погодилися на те, щоб його органи врятували інших па­цієнтів.

Про це пише 33kanal.com.

"У понеділок, о 18.00 годині, ми констатували смерть мозку цього пацієнта. Я зв’язався з Києвом, там є спеціальний центр, який координує питання трансплантації органів. Вніс в електронну систему необхідні дані про донора. Передали аналізи крові до Києва для того, щоб перевірити сумісність між донором та реципієнтами", - розповідає завідувач реаніма­ційним від­діленням та трансплантолог-координатор Олег Юрійович Бороденко.

Для вилучення серця приїхав директор Інституту серця Борис Тодуров зі своїми анестезіологами та асистентами. Для вилучення нирок — два урологи з “Охматдита” та бригада з клініки “Оберіг” за печінкою.

"Я з ними (рідними загиблого - ред.) спілкувався. Пояснив дружині та сестрі, що травма несумісна з життям. Чоловік ремонтував машину, одна деталь відлетіла, здається, від двигуна, і через орбіту ока потрапила у головний мозок. Його привезли до нас з п’ятниці на суботу. Він ще був з елементами свідомості. В суботу — в комі, в неділю — у глибокій комі, перестав самостійно дихати, але ще були ознаки мозкової активності. А в понеділок уже констатували смерть головного мозку. Разом з дружиною був родич-анестезіолог. Він допоміг переконати, що дійсно шансів вижити у хворого немає. А якщо погодяться на донорство, то серце любимої людини буде жити в іншому тілі. Ми ще тоді не знали, що це буде дитина. Розглядалися два варіанти — доросла людина і маленька дівчинка, залежно від того, чи підійде серце дорослого для дитини”, - пояснив Тодуров.

Про реципієнтів вінницького донора стало відомо згодом. Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook повідомив, що довго шукали донора серця для 12-річної Маргарити — найменшої дитини, якій в Україні робили трансплантацію серця. Тому лікарі хвилювалися, чи вміститься серце дорослого чоловіка в маленьких грудях дівчинки. Але орган 37-річного вінничанина виявився відповідного розміру для організму дитини.

Донорське серце транспортували вертольотом Нацполіції, бо "придатним" орган залишається до 4 годин. Маргарита першою отримала донорський орган.

Згодом нирки вінницького донора пересадили двом дітям — 14 і 17 років, які перебували у київському “Охматдиті”, а печінку – 17-річній пацієнтці клініки “Оберіг”, яка місяць перебувала у критичному стані в реанімації.

Раніше стало відомо, що у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні пересадили серце дитині – 13-річному Максимові Давидюку із села Зарудчі Любешівської громади. Донором для нього став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

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