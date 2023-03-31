Лікарі на власні очі побачили, як виготовляються українські ліки: «Таке враження, що я побував десь у Японії, а не в Україні»

Повномасштабне вторгнення росії докорінно змінило світогляд українського суспільства. Нав’язані пострадянською ментальністю тези меншовартості та «недорозвинутості» відступили перед прагненням українців дізнаватися якомога більше про власну країну, її сильні сторони та потенціал.

Так, фармацевтична компанія «Фармак» руйнує закоренілі міфи про українську фармацевтику зсередини, демонструючи лікарям процеси створення сучасних ліків на новітньому обладнанні.

Від початку року понад 100 лікарів із Чернігова, Полтави, Сум, Конотопу, Пирятину, Кременчука, Броварів та Києва відвідали виробництво і лабораторії контролю якості заводу «Фармак», та на власні очі побачили процеси створення готових лікарських засобів у різних формах.

«Таке враження, що я побував десь у Японії, а не у нас в Україні», — розповідає Євген Люлька, кардіохірург Полтавського обласного кардіоваскулярного центру.

група лікарів на дільниці пакування твердих лікарських засобів (таблетки, капсули, драже, саше)

Протягом екскурсії лікарі дізналися, що «Фармак», як найбільше фармацевтичне підприємство України, за рік проходить за рік проходить близько 10 українських та міжнародних перевірок, а також має сертифікати відповідності виробництва та лабораторій всім вимогам Євросоюзу – GMP ЄС (Good Manufacturing Practice, Належна виробнича практика).

Компанія купує сировину у перевірених постачальників із США, Японії, Італії, Німеччині, Іспанії, Індії, Китаю тощо. Кожна партія сировини проходить суворий вхідний контроль якості. Також кожна партія готових лікарських засобів проходить мінімум 5 етапів контролю та відправляється одразу в декілька лабораторій, де її якість перевіряють за чітко визначеним рядом показників. В цілому лабораторії заводу «Фармак» володіють 135 різними методами випробувань, що затверджені провідними фармакопеями світу – Європейською, Британською та Фармакопеєю США.

«Я приємно здивований масштабністю та сучасністю виробництва «Фармак», суворими стандартами якості і пишаюся, що такі компанії є у нас в Україні», – зазначає Юрій Гольованьов, сімейний лікар Консультативно-діагностичного центру №1 м. Бориспіль.

Усі процеси на виробництві максимально автоматизовані та діджиталізовані. До виготовлення і контролю якості лікарських засобів залучено високотехнологічне обладнання, що виготовляється у ЄС. Загалом на підприємстві функціонують 25 виробничих дільниць, одну з яких – для виготовлення ліків у небулах – відкрили вже під час повномасштабного вторгнення ворога.

Кожного року «Фармак» інвестує приблизно 100 млн гривень у забезпечення контролю якості продукції: закупівлю реактивів та матеріалів для проведення досліджень. А також реінвестує понад 90% від прибутку у посилення власних виробничих потужностей. Війна не стала приводом зупинити інвестиції. Так, у 2022 році у дослідження та розробку нових ліків компанією вкладено понад 400 млн гривень.

цех із виробництва асептичних лікарських засобів у ампулах і флаконах

Сьогодні «Фармак» є лідером фармацевтичного ринку України за обсягами продажу лікарських засобів*. На заводах у Києві та Шостці Сумської області компанія виробляє близько 400 найменувань протизастудних, ендокринологічних, гастроентерологічних, кардіологічних, неврологічних та інших лікарських препаратів. Ці ліки експортуються до понад 50 країн світу, в тому числі в Швейцарію, Велику Британію, Данію, Польщу та Францію.

Компанія продовжує запрошувати лікарів на екскурсію підприємством на постійні основі. Записатися можна через електронну пошту info@farmak.ua

Також дивіться онлайн екскурсію виробництвом «Фармак»

* - за даними Proxima Research станом на березень 2023 року