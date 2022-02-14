Лікарі не радять пити каву тим, хто перехворів на "Омікрон": у чому причина і чим замінити

Лікарі не радять пити каву тим, хто перехворів на "Омікрон": у чому причина і чим замінити

Кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові.

Лікарі не радять вживати кофеїн тим, хто перехворів на "Омікрон". А все тому, що COVID-19 знижує рівень АТФ — аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії та речовин в організмі.

Про це повідомляється на каналі Коронавірус_інфо в Telegram.

"Кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Він також знижує у крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи", - йдеться у повідомленні.

Оскільки один із постковідних симптомів "Омікрону" — сонливість та зниження працездатності, то фахівці радять замінити каву неміцним зеленим або білим чаєм.

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