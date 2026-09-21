"Лікарі не змогли врятувати": на Миколаївщині через ворожий удар загинув 3-річний хлопчик

Російський удар по Миколаївщині: загинув трирічний хлопчик / © Facebook/Антон Геращенко

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Сьогодні, 21 вересня російські війська атакували Вознесенський район на Миколаївщині. Внаслідок удару загинув трирічний хлопчик.

Про це повідомив виконувач обов’язків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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«Сьогодні вдень під час повітряної атаки ворога у Вознесенському районі смертельне поранення дістав трирічний хлопчик, який перебував на вулиці. На жаль, попри зусилля медиків, врятувати хлопчика не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким дитини», — повідомив він.

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Раніше на Фастівщині внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей.

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