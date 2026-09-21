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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Лікарі не змогли врятувати": на Миколаївщині через ворожий удар загинув 3-річний хлопчик

Унаслідок ворожого обстрілу Вознесенського району на Миколаївщині загинув 3-річний хлопчик.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Російський удар по Миколаївщині: загинув трирічний хлопчик

Російський удар по Миколаївщині: загинув трирічний хлопчик / © Facebook/Антон Геращенко

Сьогодні, 21 вересня російські війська атакували Вознесенський район на Миколаївщині. Внаслідок удару загинув трирічний хлопчик.

Про це повідомив виконувач обов’язків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

«Сьогодні вдень під час повітряної атаки ворога у Вознесенському районі смертельне поранення дістав трирічний хлопчик, який перебував на вулиці. На жаль, попри зусилля медиків, врятувати хлопчика не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким дитини», — повідомив він.

Раніше на Фастівщині внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей.

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