Лікарі організували "сімейний бізнес" на ухилянтах: в Одесі судитимуть батька й сина 

Незаконне збагачення за рахунок військовозобов'язаних чоловіків, які намагались уникнути мобілізації привело на лаву підсудних двох одеських лікарів-психіатрів.

Слідчі разом з поліцейськими викрили двох лікарів Одеської психіатричної лікарні, які створили прибутковий "бізнес" на ухилянтах. Наразі слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Обвинуваченими у справі проходять 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, який працював в тому ж відділенні лікарем-ординатором. Батька та сина звинувачують у тому, що вони за хабарі "діагностували" у військовозобов'язаних чоловіків різні психічні захворювання.

"В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що син та батько налагодили "бізнес" на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. Родичі за грошову винагороду видавали "клієнтам" лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам ТЦК", – розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому" під час отримання від чергового "пацієнта" 1000 доларів за довідку про стаціонарне лікування та рецепт на ліки проти психічних розладів. Також учасники оборудки домовились, що після "лікування у стаціонарі" клієнт отримає висновок про психічне захворювання, на яке він нібито страждає, який коштуватиме йому ще 3000 доларів.

Поліцейські затримали обох лікарів у процесуальному порядку. Під час обшуків у їхніх робочих кабінетах та за місцем проживання слідчі вилучили гроші та інші докази неправомірної діяльності.

Фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, яким вони скористалися. Водночас за клопотанням прокуратури, суд відсторонив обвинувачених від роботи у лікарні.

За скоєні злочини (з ч. 3 ст. 368 ККУ) медикам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, стали відомі нові приголомшливі подробиці обшуків у керівниці Хмельницької МСЕК. У помешканні знайшли 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро та понад 5 млн грн. Пачки грошей були навіть поряд з туалетним папером.

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