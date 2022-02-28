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Плакали навіть медики: у Маріуполі російські окупанти під час обстрілу вбили 6-річну дівчинку

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Плакали навіть медики: у Маріуполі російські окупанти під час обстрілу вбили 6-річну дівчинку

Через обстріли Росії загинула 6-річна дитина.

У м. Маріуполь Донецької області російські окупанти під час обстрілів вбили 6-річну дівчинку. Медики намагались врятувати дитину, проте вона померла. 

Про це повідомляє "Суспільне", публікуючи відео порятунку дитини. 

"27 лютого до лікарні Маріуполя у критичному стані привезли 6-річну дівчинку, поранену унаслідок обстрілів російських військ. Медики намагалися врятувати її, проте безуспішно", - йдеться у повідомленні. 

На відео видно, як через смерть дитини плачуть лікарі. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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