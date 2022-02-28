Плакали навіть медики: у Маріуполі російські окупанти під час обстрілу вбили 6-річну дівчинку

Плакали навіть медики: у Маріуполі російські окупанти під час обстрілу вбили 6-річну дівчинку

Через обстріли Росії загинула 6-річна дитина.

У м. Маріуполь Донецької області російські окупанти під час обстрілів вбили 6-річну дівчинку. Медики намагались врятувати дитину, проте вона померла.

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Про це повідомляє "Суспільне", публікуючи відео порятунку дитини.

"27 лютого до лікарні Маріуполя у критичному стані привезли 6-річну дівчинку, поранену унаслідок обстрілів російських військ. Медики намагалися врятувати її, проте безуспішно", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як через смерть дитини плачуть лікарі.