Лікарі розповіли, кому можна і кому категорично заборонено їсти банани

Лікарі розповіли, кому можна і кому категорично заборонено їсти банани

Як виявилося, такі популярні фрукти, як банани, можна їсти далеко не всім. В їхньому складі є велика кількість цукру, вуглеводів та калію. Навіть якщо ви думаєте, що знаєте все про банани, варто прочитати цей матеріал ТСН.ua.

Чим корисні банани

Практично кожен з нас хоча б раз у житті куштував цей екзотичний фрукт. Навіть немовлятам рекомендується додавати до раціону банани. Користь їхня в особливому складі. Адже тут можна знайти і калій, і магній, а також антиоксиданти. Вважається, що вони допомагають поліпшити травлення, зміцнити серцево-судинну систему, втратити зайву вагу. Банани — джерело вітамінів: група В, А, D, С і Е.

А ось досить цікаві факти про банани: виявляється щоденне вживання цих фруктів значно знижує ризик виникнення астми та раку. Банани вживають від кашлю. А ще вони дуже поживні, а тому чудово підходять як перекус.

Але як з’ясувалося, медики до бананів ставляться скептично. Адже їх вживання має свої протипоказання і в деяких випадках може завдати людському організму серйозної шкоди.

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Кому не можна їсти банани на думку медиків

Останні наукові дослідження показали, що ці екзотичні фрукти згущують кров. Також банани протипоказані в деяких інших випадках:

захворювання нирок — банани сильно впливають на роботу нирок, а тому їх вживання варто обмежити;

у разі серцевих недугів, зокрема ішемічної хвороби серця — цей фрукт позитивно впливає на роботу серця лише здорової людини;

за тромбофлебіту — фрукт виводить з організму рідину, що може стати причиною закупорки судин;

людям, які страждають на хвороби жовчного міхура і печінки — речовини в складі бананів уповільнюють відтік жовчі;

у разі ожиріння — це дуже калорійний продукт.

Чи можна їсти банани при гастриті? / Pexels

Чи можна їсти банани у разі проблем з шлунково-кишковим трактом

Цей фрукт може спровокувати скупчення в шлунково-кишковому тракті газів, що призводить до його довгого перетравлювання. Якщо у вас підвищення чутливість шлунку або є інші проблеми, вживання бананів варто обмежити. Також рекомендується порадитися з сімейним лікарем, чи доцільно додавати їх у свій раціон.

Багатьох цікавить, чи можна їсти банани при гастриті. Тут все залежить від виду захворювання. Якщо це хронічний гастрит і вам потрібно притримуватися дієти, варто додати фрукт в свій щоденний раціон. Користь бананів тут зрозуміла: вони мають антисептичну та обволікаючу дії, сприяють відновленню стінок шлунка, а також допомагають зменшити дратівливість. Такий стан доволі часто виникає у хворих, котрі притримуються певних дієт.

А ось банани у разі гострого гастриту протипоказані без попередньої консультації у гастроентеролога. За гострої форми у хворих виникають сильні больові відчуття, діарея, блювання, запаморочення. Тому за такого стану рекомендується низькокалорійна дієта кілька днів. Водночас банани до неї в жодному разі не входять.

Чи можна їсти банани у разі діареї

Чи можна їсти банани при діареї? / pixabay.com

В перші години проносу варто утримуватися від вживання будь-якої їжі, а коли симптоми поліпшаться можна їсти невеликими порціями. І тут у багатьох виникає запитання: чи можна їсти банани у разі діареї? Так! Тому що вони є одним з небагатьох фруктів, в складі яких багато калію. Саме цей мікроелемент швидко вимивається з організму під час проносу, що загрожує аритмією, зневодненням та іншими проблемами.

Чи можна їсти банани під час вагітності

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Банани — джерело вітамінів та мікроелементів, які потрібні для здоров’я майбутньої мами та її малюка. Зокрема:

B6 — ще в зародку бере участь у формуванні кровоносної системи, знімає симптоми токсикозу;

B9 — дуже важливий на ранніх термінах вагітності, адже відповідає за процеси формування нервової системи;

С — стимулює імунітет, захищає від вірусів та патогенних бактерій, знижує у вагітних прояви варикозу;

калій — допомагає нормалізувати тиск, знизити судоми, підтримати нормальну роботу серця;

магній — дефіцит цього мікроелементу може призвести до викидня.

Проте, варто пам’ятати про деякі правила вживання бананів під час вагітності. Наприклад, щодня рекомендується їсти не більше 2-3 штук, а також не вживати їх до основного приймання їжі, так як вони можуть спровокувати діарею та метеоризм.

Чи можна їсти банани матері-годувальниці

Чи можна їсти банани годуючій мамі / pixabay.com

Оскільки малюк отримує з грудним молоком всі ті речовини, які потрапляють до організму матері з харчуванням, потрібно досить обережно вибирати свій раціон. Це правило стосується і бананів при годуванні грудьми. Адже реакція дитини на них може бути різною: алергія, кишкові коліки. Тому вводити їх потрібно вкрай обережно і невеликими порціями.

Відповідаючи на запитання, чи можна банани матері-годувальниці, педіатри більш схильні додавати їх до раціону. Алергія на цей фрукт трапляється зрідка, проте в складі є чимало корисних речовин, мікроелементів та вітамінів.

Чи можна їсти банани у разі цукрового діабету

Лікарі рекомендують уникати вживати банани в великій кількості, оскільки цей фрукт містить чималу кількість вуглеводів. Саме вони є небажаними для організму у разі діабету. Проте і повністю виключати їх з раціону не варто. Адже вони багаті і на корисні мікроелементи та речовини. Якщо ви хочете їсти банани у разі цукрового діабету, варто пам’ятати важливе правило: вживати можна лише помірну їх кількість. І не забувати, що в одному середньому банані — 30 г вуглеводів.

Чи можна їсти банани у разі отруєння

На першому етапі після отруєння лікарі рекомендують повністю відмовитися від вживання будь-якої їжі. Дозволяється пити лише воду. Але коли людина почувається краще, банан не лише можна, але й варто додати в свій раціон. Цей екзотичний фрукт легко засвоюється, а також допомагає поповнити запаси втрачених після отруєння вітамінів та мікроелементів.

Чи можна їсти банан при отруєнні? / pixabay.com

Чи можна їсти банан після вирізання апендициту

В перші три дні після вирізання апендициту варто дотримуватися досить серйозної дієти. Рекомендовано пити багато води, трав’яних чаїв, свіжих соків. Можна додати в раціон протерту і рідку їжу, яка швидко засвоюється. Від 4 дня лікарі дозволяють додавати фрукти, серед яких банани займають особливе місце.

Чи можна їсти банани на ніч

Легкий перекус у вигляді банану — чудова можливість позбутися бажання вставати вночі до холодильника. Це актуально для тих людей, які можуть переїдати через нічний голод. Згодом звичка перекушувати бананами на ніч навіть може допомогти втратити зайву вагу.