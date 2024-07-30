Лікарі розповіли про стан дівчинки, яку шукали понад тиждень на Львівщині

Дівчинка почувається краще і перебуває вдома.

Медики повідомили, що 11-річна Соломія Веклич, яку 27 липня розшукали в лісі у непритомному стані, вже може ходити і видужує. Дівчинку виписали з лікарні.

Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Лікарі повідомили, що чотири дні тому Соломію доправили до лікарні у стані гострого виснаження та зневоднення. Протягом трьох днів проводили інтенсивну інфузійну терапію: внутрішньовенно вводили дівчинці необхідні медикаменти.

Стан дівчинки з Львівщини, яку шукали понад тиждень, покращився Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Нині дитина впевнено одужує. В неї вже з’явився апетит, вона їсть, поступово відновлює свої сили і може знову ходити", – повідомили медики.

Із дівчинкою працювали спеціалісти Центру ментального здоровʼя. За словами лікарів, після пережитого вона потребувала зокрема і психологічної допомоги.

Надалі за її станом спостерігатиме сімейний лікар.

Соломію з Рави-Руської, яка пішла з дому 20 липня та не повернулася, розшукали рятувальники під час спецоперації, до якої долучилися понад 600 людей. Пошуки тривали майже тиждень, тобто тиждень.

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