Лікарі розповіли про стан дівчинки, яку шукали понад тиждень на Львівщині

Дівчинка почувається краще і перебуває вдома.
Медики повідомили, що 11-річна Соломія Веклич, яку 27 липня розшукали в лісі у непритомному стані, вже може ходити і видужує. Дівчинку виписали з лікарні.
Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.
Лікарі повідомили, що чотири дні тому Соломію доправили до лікарні у стані гострого виснаження та зневоднення. Протягом трьох днів проводили інтенсивну інфузійну терапію: внутрішньовенно вводили дівчинці необхідні медикаменти.
"Нині дитина впевнено одужує. В неї вже з’явився апетит, вона їсть, поступово відновлює свої сили і може знову ходити", – повідомили медики.
Із дівчинкою працювали спеціалісти Центру ментального здоровʼя. За словами лікарів, після пережитого вона потребувала зокрема і психологічної допомоги.
Надалі за її станом спостерігатиме сімейний лікар.
Соломію з Рави-Руської, яка пішла з дому 20 липня та не повернулася, розшукали рятувальники під час спецоперації, до якої долучилися понад 600 людей. Пошуки тривали майже тиждень, тобто тиждень.
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