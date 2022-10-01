Лікарі розповіли про стан потерпілих внаслідок ракетного удару по Дніпру

Ввечері 29 вересня російські війська вдарили по Дніпру двома ракетами, одна з яких влучила у житловий квартал та транспортному підприємстві.

Внаслідок російського удару по Дніпру пораннення отримали кілька осіб. Стан двох поранених внаслідок ракетного удару стабільний.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної адміністрації.

Зазначається, що одного з пацієнтів є позитивна динаміка. Іншого прооперували, він перебуває у реанімації. Його стан також стабільний.

Як повідомлялося, у результаті російського ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру в ніч проти 30 вересня загинула одна людина, ще п'ять - поранені. Ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

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