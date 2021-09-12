"Лікарі та поліція і без того розбірливо не пишуть": користувачі соцмереж відреагували на пропозицію Данілова перейти на латиницю

"Лікарі та поліція і без того розбірливо не пишуть": користувачі соцмереж відреагували на пропозицію Данілова перейти на латиницю

Українці дуже неоднозначно поставились до такої ініціативи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Також, на його думку, ще з садочку діти повинні вивчати англійську мову. Про це він заявив у розмові з "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути", – сказав Данілов.

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Водночас, на початку року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозувала, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт.

"Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури", – наголосила Демська.

Висловлювання Секретаря РНБО про відмову від кирилиці і перехід на латиницю викликали хвилю обговорень у соцмережах. Українці дуже неоднозначно поставились до такої ініціативи.

Наводимо деякі коментарі користувачів соцмереж, серед яких більшість негативних:

"Спочатку у садочках і школах треба вивчити українську мову"

"Бідна нещасна мова. Її вбивають. Кому це вигідно?"

"Можна зробити ще простіше: одразу перейти на польську"

"Я не хочу! Там купу звуків треба показувати двома літерами. Лікарі та поліція і без того розбірливо не пишуть!"

"Правильно каже! Треба вчити те, чого не знаєш!"

"Українці шукають короткого шляху до Європи. Але він точно має бути не через мову"

"Ну, ті хто мав чорно-білі мобільні телефони дуже гарно вміють pysaty ukrainskoju mowoju latynskimy literamy"

"Ці люди дійсно хочуть кращого для країни, чи вони з неї знущаються? У країні, де 80% населення розмовляє суржиком і вважають це українською мовою, будуть ще на інший алфавіт переходити? Ось це буде цирк…"

"Перейти на латиницю і все країною гайнути у протестантство!"

"А що не так? Я підтримую пана Данілова! Маленькі дітки, швидко будуть запам'ятовувати іншу мову, англійську. От треба гарну методику викладання, ігровий метод. А щодо латиниці, так хіба це складно? Одним словом, Україна - європейська країна, найосвіченіша країна, з найрозумнішими людьми: і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь".

Зазначимо, що наразі серед слов’янських країн кирилицею користуються Україна, Білорусь, Росія, Македонія, Чорногорія, Сербія та Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, у 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Тоді це викликало суперечливі відгуки.

У жовтні 2017 року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про перехід на латиницю. Було оголошено графік переведення алфавіту на латиницю протягом 2017-2018 років.

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