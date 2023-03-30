Лікарі врятували 43-річного чоловіка: у Одесі вперше зробили трансплантацію серця (відео)

Попри те, що в Одесі раніше не робили подібні операції, трансплантація завершилася успішно.

У Одеській міській лікарні №10 бригада лікарів з Інституту Серця МОЗ України на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим здійснила трансплантацію серця.

Про це інформує пресслужба Одеської міської адміністрації.

"Це надзвичайно складна операція, для якої потрібні досвідчені фахівці найвищого рівня, спеціально обладнана операційна з апаратом штучного кровообігу, а також швидкий підбір реципієнта. Для проведення основного етапу операції у кардіохірурга є не більше чотирьох годин", - йдеться в повідомленні.

У Одесі раніше ніколи не робили подібні операції, але трансплантація завершилася успішно. Донорське серце отримав 43-річний чоловік. Одеську лікарню додали в єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Раніше ми повідомляли, що в Житомирі вперше зробили трансплантацію серця. Лікарі Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.

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