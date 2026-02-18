Лікарі випадково зламали дитині здорову руку: подробиці скандалу у Дніпрі

Іграшка / © pixabay.com

Реклама

У Дніпрі двом лікарям дитячої лікарні повідомили про підозру після того, як вони під час операції випадково прооперували не травмовану, а здорову руку восьмирічного хлопчика.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура в Telegram.

У вересні 2022 року до лікарні звернулася мати хлопчика, у якого за результатами рентгену був перелом правого передпліччя. Лікар наклав гіпс і призначив повторний огляд через місяць. На наступному прийомі лікарі повідомили, що перелом нібито зростається неправильно, і рекомендували операцію. 1 листопада 2022 року двоє травматологів-хірургів провели хірургічне втручання, але на здоровій руці дитини.

Реклама

Після операції мати помітила помилку та одразу перевела хлопчика до іншої лікарні, де йому надали необхідну допомогу і розпочали реабілітацію.

Судово-медична експертиза підтвердила, що жодних медичних показань для операції не було. Через недбалість лікарів дитина отримала середні тілесні ушкодження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Мукачеві лікарці-гінекологині загрожує кримінальна відповідальність за смерть немовляти, яке зазнало тяжких травм під час пологів.