Лікарі з різних областей виявилися частиною корупційної мережі: чим вони займалися

Клієнтам видавали підроблені висновки про інвалідність, підписані головою МСЕК, без фактичної участі військовозобов'язаних у медкомісії.

Служба безпеки України викрила корупційну схему, яку організувала голова медико-соціальної експертної комісії з Бахмута. Разом з лікарями з кількох областей вона діяла в змові. Після початку повномасштабного вторгнення комісія була повністю "евакуйована" до Полтави.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Полтавській області.

Згідно з даними слідства, підозрювана організувала продаж фальшивих медичних документів, що підтверджували непридатність до військової служби через стан здоров'я. Такі документи дозволяли отримати відстрочку від призову.

Управління СБ України в Полтавській області

Управління СБ України в Полтавській області

Клієнтам видавали фальшиві висновки про інвалідність, підписані головою МСЕК, без фактичної участі військовозобов'язаних у медичній комісії. Серед покупців були жителі Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської та Одеської областей, а також люди, що виїхали з тимчасово окупованих територій. Вартість таких документів досягала 200 тисяч гривень за одну особу.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив постанову, згідно з якою довідка про придатність військовозобов'язаного до служби має термін дії один рік.

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