Лікарі з різних областей виявилися частиною корупційної мережі: чим вони займалися

Клієнтам видавали підроблені висновки про інвалідність, підписані головою МСЕК, без фактичної участі військовозобов'язаних у медкомісії.
Служба безпеки України викрила корупційну схему, яку організувала голова медико-соціальної експертної комісії з Бахмута. Разом з лікарями з кількох областей вона діяла в змові. Після початку повномасштабного вторгнення комісія була повністю "евакуйована" до Полтави.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Полтавській області.
Згідно з даними слідства, підозрювана організувала продаж фальшивих медичних документів, що підтверджували непридатність до військової служби через стан здоров'я. Такі документи дозволяли отримати відстрочку від призову.
Клієнтам видавали фальшиві висновки про інвалідність, підписані головою МСЕК, без фактичної участі військовозобов'язаних у медичній комісії. Серед покупців були жителі Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської та Одеської областей, а також люди, що виїхали з тимчасово окупованих територій. Вартість таких документів досягала 200 тисяч гривень за одну особу.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив постанову, згідно з якою довідка про придатність військовозобов'язаного до служби має термін дії один рік.
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