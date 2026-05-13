Лікарі здійснили диво: 9-місячній дівчинці врятували ніжку після удару по Кривому Рогу

Немовля / © unsplash.com

Після атаки на будинок у Кривому Розі 12 травня 9-місячна дівчинка перебуває у важкому стані, проте медикам вдалося врятувати дитині ногу. Наразі немовля готують до госпіталізації у Дніпрі.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він поінформував про наслідки вчорашнього удару по житловому будинку.

«У лікарні у тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка — з Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу їй вдалося врятувати, для подальшого лікування вона буде направлена до Дніпра», — йдеться в заяві Вілкула.

Разом із дитиною в медзакладі перебуває і її 23-річна мати, стан якої лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще трьом жінкам віком 45, 56 та 74 роки медичну допомогу надали на місці.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали не лише приватні будинки, а й дві п’ятиповерхівки та один дев’ятиповерховий будинок. Через пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися 34 будинки.

Наразі тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків удару. Мешканцям пошкоджених будинків пообіцяли надати допомогу від міста.

Нагадаємо, 12 травня у Кривому Розі російський «Шахед» влучив у житловий будинок, забравши життя 43-річного чоловіка та 65-річної жінки. Тяжкі поранення отримала 9-місячна дитина: повідомлялося, що внаслідок удару їй відірвало ніжку.

Війна в Україні — РФ масовано атакує мирні міста і вбиває цивільних

У ніч проти 13 травня РФ атакувала Полтавську громаду безпілотниками, внаслідок чого зафіксовано влучання в електропідстанцію. Через обстріл понад 6500 споживачів залишилися без світла, також виникли перебої з водопостачанням. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житлових будинках.

Зранку окупанти майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини, внаслідок чого загинули вісім осіб та 11 зазнали поранень. На Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру, оселі та авто. У Синельниківському районі ворог понівечив понад 20 будинків. У Кривому Розі під удар потрапили підприємство, газогін та інфраструктура.

