Лікарка детально пояснила, чому треба вакцинуватися проти COVID-19 після перенесеної недуги

Лікарка детально пояснила, чому треба вакцинуватися проти COVID-19 після перенесеної недуги

Наразі у світі бракує наукових досліджень, які б могли порівняти, скільки зберігаються антитіла в тих, хто перехворів, і тих, хто отримав щеплення.

У людей після перенесеного коронавірусу і зробленого щеплення розвивається більш сильний імунітет, який захистить від нового потенційного зараження.

Про це розповіла кандидатка медичних наук, доцентка кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології НУОЗ імені П.Л.Шупика Тетяна Бондаренко в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL.

Вона уточнила, що "антитіла згодом виводяться" і ті, хто перехворів, все одно щеплюються. За її словами, вакцинація в будь-якому разі дає додаткові антитіла.

"Сказати про "куленепробивний" імунітет у тих, хто перехворів, а потім щепився, я не можу. Але можна говорити про середньостатистичні захисні властивості... Я припускаю, що такі люди (які перехворіли, а потім вакцинувалися проти коронавірусу. - Ред.) можуть мати кращий імунний захист", – зауважила спеціалістка.

Вона пояснила, що через новизну вірусу у світі бракує наукових досліджень, які б могли точно сказати, скільки часу і на якому рівні зберігаються антитіла проти коронавірусу в тих, хто перехворів, і тих, хто отримав щеплення.

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"Я думаю, що люди, які перехворіли на дикий вірус, а не вакцинним штамом, мають якісь антитіла. Скільки вони зберігаються і який їхній захисний титр, ми не знаємо. Чи захищають антитіла, що залишилися після хвороби, через рік або два – ми не знаємо. Такої інформації в нас немає. Необхідно більше часу для спеціальних досліджень", – сказала Бондаренко.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Також у МОЗ розповіли, що захворіти повторно коронавірусом після одужання є ризик через 3-5 місяців. Утім, є випадки повторного інфікування з інтервалом у 1,5 місяця.

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