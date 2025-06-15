Лікарка з Харкова організувала схему ухилення від мобілізації: як її покарали

Жінку засудили до 5 років / © Pexels

Реклама

У Харкові завідувачку жіночої консультації поліклініки №24 визнали винною у сприянні ухиленню від мобілізації. Київський районний суд Харкова засудив її до п’яти років позбавлення волі за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Втім, медикиню звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Як зазначено, жінка допомогла реалізувати схему, яка мала дозволити чоловікові уникнути мобілізації, оформивши на нього фіктивне батьківство. Для цього вона відшукала вагітну пацієнтку, яка погодилась записати в графі «батько дитини» стороннього чоловіка. Йому бракувало лише однієї дитини для отримання статусу багатодітного батька, що дає законні підстави для відстрочки від призову.

Реклама

За даними слідства, чоловік звернувся з проханням до своєї матері, а вона вже вийшла на лікарку. Медикиня, у свою чергу, переконувала вагітну, застосовуючи психологічний тиск. Жінці пропонували грошову винагороду та обіцяли допомагати з утриманням дитини.

Під час слідства завідувачка жіночої консультації визнала свою провину та уклала угоду зі слідством, що стало пом’якшуючим фактором при винесенні вироку.

Цей випадок став ще одним прикладом зловживання службовим становищем на тлі повномасштабної війни, коли навіть представники медичної галузі долучаються до схем ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, у Львові лікарка допомагала ухилянтам отримувати інвалідність.

Реклама