Лікарні Одеської області готові прийняти дітей з київського "Охматдиту" – голова ОВА

Наразі готові 200 ліжко-місць, але при необхідності знайдуть ще, повідомив Олег Кіпер.

Одеська область готова прийняти до обласних та міських медичних закладів дітей з київського "Охматдиту", який сьогодні вранці був частково зруйнований російською ракетою.

Про це розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону "Єдині Новини".

За його словами, наразі в лікарнях області готові щонайменше 200 ліжко-місць, але приймуть стільки, скільки потрібно, адже всім необхідним медичні заклади забезпечені.

"Одеська область готова прийняти до обласних та міських медичних закладів дітей з "Охматдиту". Наразі готові щонайменше 200 ліжко-місць. Але при необхідності приймемо стільки, скільки потрібно. Всім необхідним медзаклади забезпечені. Окремо, я хочу сказати дякую всій країні, всім киянам, хотілося б, щоб не тільки такі в такі трагічні моменти, але щоб завжди ми згуртовувалися, як це було в перші дні війни", – зазначив Кіпер.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили крилатою ракетою Х-101 зокрема, по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві. Попередньо, сталося руйнування токсикологічного відділення. Наразі відомо про 16 постраждалих, семеро з них – діти, двоє медиків загинули.

За останніми даними, внаслідок ворожої атаки по столиці 21 особа загинула, ще 65 постраждали.

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