Лікарні завантажені: у Рівненській області оперативно розгортають додаткові місця для хворих на СOVID-19

Лікарні завантажені: у Рівненській області оперативно розгортають додаткові місця для хворих на СOVID-19

Деякі лікарні вже повністю заповнені хворими.

На Рівненщині оперативно розгортають додаткові місця для хворих на коронавірус. А все тому, що деякі лікарні заповнені вже на 100%.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, через це додали місця у трьох медзакладах, на черзі - ще два.

250 додаткових ліжкомісць допоможуть розвантажити лікарні, кажуть в обладміністрації. Нині по області медзаклади в середньому завантажені на 80%. Однак, за прогнозами фахівців, зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірус, резерву вистачить лише на кілька днів.

Коронавірус в Україні: у Рівненській області почали розгортати додаткові місця для хворих

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