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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1584
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3 хв

Лікарня взяла на роботу засудженого за наругу над тілом дівчини: директор пояснив рішення

У лікарні на Кіровоградщині новим ЛОРом призначили чоловіка, якого раніше засудили у справі про наругу над тілом померлої 24-річної дівчини. У медзакладі пояснили, чому взяли його на роботу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Знам'янська міська лікарня ім.Лисенка

Знам'янська міська лікарня ім.Лисенка / © соцмережі

У Знам’янській лікарні на Кіровоградщині призначили нового ЛОРа — Олександра Закладного, якого раніше засудили за наругу над тілом померлої 24-річної дівчини. Допис медичного закладу про нового працівника викликав обурення в соцмережах, після чого публікацію видалили.

Про призначення фахівця та реакцію на скандал розповів директор Знам’янської лікарні Руслан Пушкаренко у коментарі для «Доступ. Медіа».

Скандальне призначення лікаря у Знам’янській лікарні: що відомо про нового ЛОРа

За даними медзакладу, Олександр Закладний закінчив Донецький національний медичний університет, у 2025 році пройшов інтернатуру в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

А практичну підготовку здобував у Київській та Кіровоградській обласних лікарнях. До цього він близько року працював у Новоархангельській лікарні, звідки був звільнений.

Допис Знам’янської міської лікарні ім.Лисенка / © скриншот

Допис Знам’янської міської лікарні ім.Лисенка / © скриншот

Позиція керівництва Знам’янської лікарні та робота у ВЛК

Директор Знам’янської лікарні Руслан Пушкаренко розповів, що про судимість нового працівника в закладі спочатку не знали. Зараз лікар входить у курс справ і готується вести амбулаторний прийом.

«Наразі законних підстав, які обмежують його трудову діяльність і практику лікаря, немає. Ми вже знаємо, що там була кримінальна справа, умовний термін покарання. Там немає обмежень щодо трудової діяльності лікаря», — сказав Руслан Пушкаренко.

Директор пояснив, що заклад гостро потребує ЛОРа, адже один із фахівців звільнився за віком, а інша лікарка також планує завершити роботу через стан здоров’я і сама порадила Олександра Закладного на своє місце.

Щодо можливого залучення нового отоларинголога до військово-лікарської комісії (ВЛК), керівник чіткої відповіді не надав, але підкреслив важливість наявності таких спеціалістів для роботи комісій.

«Як важко знайти лікарів, а громаді потрібні ці лікарі. Кожна комісія — як ВЛК, так і профпатології — передбачає наявність лікаря-ЛОР. Без такого фахівця комісія буде неповноважна. Діємо в межах усього, передбаченого чинним законодавством. Наразі обмежень його трудової діяльності немає», — зазначив директор лікарні.

Деталі кримінальної справи: смерть 24-річної дівчини у Кропивницькому

Кримінальна справа, через яку лікар опинився на лаві підсудних, сталася у жовтні 2024 року в Кропивницькому. 24-річна дівчина, яка працювала в місцевому ресторані, пішла на ніч до чоловіка та перестала відповідати на дзвінки. Чоловік стверджував подрузі зниклої, що не знає про її місцеперебування, та навіть брав участь у пошуках.

Однак суд встановив, що вранці чоловік знайшов дівчину мертвою у своїй квартирі. Він не викликав поліцію чи «швидку» й не розповів нічого рідним. Натомість зв’язав тіло, обмотав його простирадлом і скотчем, вивіз машиною та покинув у кар’єрі в селі Михайлівка. Судмедекспертиза з’ясувала, що дівчина померла від отруєння метадоном, а слідів насильства на тілі не було.

Вирок суду та рішення Верховного Суду щодо покарання

27 березня 2026 року Фортечний районний суд Кропивницького визнав Олександра Закладного винним у нарузі над тілом померлої та призначив два роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. При цьому суд не позбавляв його права займатися медичною діяльністю чи обіймати певні посади.

У червні Кропивницький апеляційний суд залишив покарання без змін, лише збільшивши розмір моральної компенсації потерпілим родичам із 50 до 200 тисяч гривень кожному. Спроби адвоката потерпілих оскаржити м’якість вироку у Верховному Суді успіху не мали: 3 вересня та повторно 24 вересня Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Нагадаємо, 19-річна Морган Бауер зникла менш ніж за два тижні після переїзду до Атланти. Лише через сім років слідство з’ясувало, що сталося з дівчиною.

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