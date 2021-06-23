Лікарня Овруча зможе швидше рятувати пацієнтів: там завершилося "Велике будівництво"

Реконструкція тривала десять місяців.

Сучасне медичне обладнання майже на 20 млн гривень із державного бюджету було закуплено для нового приймального відділення міської лікарні Овруча, яке відкрилося після модернізації у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Для відділення закупили комп’ютерний томограф, апарат УЗД та цифровий рентген.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, модернізація приймального відділення тривала 10 місяців, і як наслідок - 70 тисяч жителів Овруцької громади та об’єднаного Коростенського району Житомирщини, що користуються послугами місцевої лікарні, отримали сучасне приймальне відділення.

"Відкриття нового приймального відділення вкотре демонструє, що у співпраці місцевої та державної влади вдається вирішувати проблеми медичної галузі системно і злагоджено. Тому початок роботи відділення невідкладної допомоги - дійсно важлива подія для жителів громади, тут вони у сучасних комфортних умовах отримуватимуть кваліфіковану медичну допомогу", — прокоментував відкриття приймального відділення в Овручі голова ОДА. На його думку, це величезний крок назустріч стандартам європейської медицини в Україні.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше поділився планами щодо будівництва та реконструкції упродовж цього року 177 сучасних приймальних відділень по всій країни.

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