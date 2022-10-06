Ліків не було, а поранені повільно гинули: в "Азові" розповіли, чому вирішили здаватися в полон

У травні, після майже трьох місяців утримання "Азовсталі", українські захисники вийшли з території металургійного комбінату.

Операція виходу українських захисників, зокрема й полку "Азов", була узгоджена з вищим військовим керівництвом країни. Однією з важливих причин цього був порятунок життів поранених військовослужбовців.

Під час брифінгу 6 жовтня розповів керівник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич.

"Операція нашого виходу (з "Азовсталі" - Ред.) була узгоджена з керівнитвом держави. Це була важка операція. Нам було важко ухвалити рішення, але на той момент у нас було 600 поранених, а 300 з них просто гнили. Вони повільно гинули. Офіцерський склад одностайно вирішив йти в полон, аби надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в госпіталі. У нас не було ліків, не було достатньо обладнання. Тому таке рішення було ухвалене", - розповів Богдан Кротевич.

За його словами, командир полку Денис Прокоменко безпосередньо мав зв'язок з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандуваем Валерієм Залужним, очільником ГУР Кирилом Будановим. Втім, наголосив Кротевич, керівництво країни надало "азовцям" право вибору.

Як повідомлялося, п'ятеро українських командирів "Азовсталі", яких звільнили з російського полону, удостоєні звань Героїв України та отримали орден "Золота зірка".

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Читайте також: