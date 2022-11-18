Лікувальні заклади 8 регіонів отримали від «Української команди» гумдопомогу – майже 22 тонни сиру з Франції

Про це повідомляється на сайті волонтерського штабу.

«21 777 кг сиру надіслали до України в якості гуманітарної допомоги наші французькі партнери – неурядова організація «Doc 4 Ukraine». Ми вирішили розподілити цей поживний продукт між закладами охорони здоров’я державної і комунальної власності міста Києва та 7 областей - Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Київської та Чернігівської та Чернівецької», - йдеться у повідомленні.

Ці лікарні сьогодні надають медичну допомогу не лише місцевим мешканцям, але й пораненим бійцям. А також людям, які через розв’язану росією війну змушені були покинути свої домівки та стати біженцями, зазначають в «Українській команді».

«Перші партії сиру вже відправлено до Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Вінниці та Житомира, звідки його буде розвезено по лікарнях. Найближчими днями завершиться розподіл гуманітарної допомоги для медичних закладів Києва, а також Київської та Чернігівської областей», - повідомили у волонтерському штабі.

Раніше «Українська команда» разом з «Doc 4 Ukraine» передали медичним закладам 20 тонн ліків, хірургічного інструменту та інших товарів медичного призначення від громади Франції.