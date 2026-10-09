Лікування без доплат із власної кишені: в Україні пропонують нову модель медицини

Лікування в Україні / © Freepik

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В Україні пропонують змінити систему фінансування медицини, щоб громадянам більше не доводилося доплачувати за лікування з власної кишені.

Про це йдеться у петиції №41/011077-26еп, зареєстрованій у системі електронних звернень до уряду.

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Чому виникла потреба у змінах

Автор ініціативи зазначає, що медицина в Україні лише задекларована як безоплатна, а насправді фінансування не вистачає. Через це пацієнтам доводиться купувати ліки та платити за частину медичних послуг із власної кишені.

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Впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування, на думку автора, дозволить створити прозоріший механізм розподілу коштів у системі та оплаті лікування.

Згідно із задумом автора звернення, запровадження страхової медицини гарантуватиме громадянам отримання якісної та прозорої медичної допомоги. Фінансування витрат на лікування повністю або частково покриватиметься коштом страхового поліса.

Як це вплине на медичний персонал та державу

У петиції зазначається, що нова система може позитивно позначитися й на фінансовому забезпеченні медичних працівників. Прозорий розподіл страхових надходжень покликаний створити умови для виплати лікарям та персоналу гідних і повністю офіційних заробітних плат.

Для держави така модель має стати дієвим інструментом для:

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боротьби з тіньовими платежами в медичній сфері;

залучення додаткового фінансування до системи охорони здоров’я;

забезпечення ефективнішого контролю за якістю надання медичних послуг.

Автор звернення закликає Кабінет міністрів запровадити обов’язкове медичне страхування. Це допоможе краще фінансувати медицину та дасть змогу людям лікуватися коштом страхового поліса.

Нагадаємо, у лікарні на Кіровоградщині новим ЛОРом призначили чоловіка, якого раніше засудили у справі про наругу над тілом померлої 24-річної дівчини. У медзакладі пояснили, чому взяли його на роботу.

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