Лікування коронавірусу: скільки потрібно часу, щоб здолати COVID-19

Лікування коронавірусу: скільки потрібно часу, щоб здолати COVID-19

На думку медиків, тривалість лікування залежить від ураження дихальної системи.

В Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом. Водночас у МОЗ відзначають, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Скільки потрібно часу, щоб пролікувати коронавірус, розповів ТСН.ua головний інфекціоніст Львівщини, очільник Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

За його словами, лікування COVID-19 триватиме щонайменше кілька тижнів.

"Залежно від ураження дихальної системи, на лікування від коронавірусу зараз йде 2-3 тижні. Якщо людина вже потрапляє у відділення реанімації, то на її лікування йде 3-4 тижні. Все залежить від стану хворих і того, як довго вони перебувають на ШВЛ", - розповів Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що головний інфекціоніст Львівської області розповів, як розпізнати перші симптоми "Дельти". За його словами, про інфікування можуть свідчити будь-які прояви гострої респіраторної інфекції: а це – нежить, сухий кашель, підвищення температури, загальна слабість, можливо блювота, пронос.

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