Російські медики приїхали лікувати окупантів заради підвищеної зарплати.

До Маріупольської лікарні швидкої допомоги прибули лікарі з депресивних регіонів РФ, щоб лікувати окупантів. Їм пообіцяли зарплату, яка в декілька разів перевищує ту, що вони отримують в Росії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів окупантів. Керівник - Бадма Башанкаєв (мраZота голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я публічно закликав "ампутіровать" Україну). Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів росії", - написав Андрющенко на своєму каналі в Telegram.

Російський хірург, депутат Держдуми РФ Бадма Башанкаєв публічно закликав "ампутувати" Україну / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

За його словами, лікувати окупантів медики прибули з Росії заради підвищеної зарплати.

"Зов серця" полягає в підвищенні заробітної плати, яка в декілька разів перевищує ту, що отримують в росії. Поклик серця окупанта завжди через нулі в доплатах", - зазначив Андрющенко.

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