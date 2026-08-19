Дмитро Сисонюк

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Дитячий анестезіолог з Рівного Дмитро Сисонюк, якого мобілізували, загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху навчального центру у Вінницькій області.

Про це передає «Суспільне».

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Деталі трагедії

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався 1 серпня. 43-річний молодший лейтенант Дмитро Сисонюк помер під час перебування на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону у Вінниці. Чоловік зазнав травм внаслідок падіння з вікна вбиральні на п’ятому поверсі.

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Як писав ZAXID.NET, у поліції запевняли, що під час госпіталізації Дмитро Сисонюк був притомний і розповів, що перед падінням не було боротьби чи стороннього впливу. Передсмертну записку він не залишив. 5 серпня мобілізований медик помер у лікарні.

Обставини смерті Дмитра Сисонюка встановлюють правоохоронці. Було відкрито кримінальне провадження з позначкою «нещасний випадок».

Родичі не вірять у версію про нещасний випадок

«Чому з п’ятого поверху міг упасти лікар? Ніхто у нас не вірить. Не віримо, ні», — зазначила родичка Дмитра Сисонюка Антоніна.

Чому медика з 20-річним стажем, який лікував новонароджених немовлят, мобілізували

У Рівненському ОТЦК на запит журналістів відповіли, що медика мобілізували, бо він не мав статусу заброньованого.

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Там зазначили, що Дмитро Сисонюк був заброньований Рівненською обласною дитячою лікарнею, де працював анестезіологом. Однак від 24 липня 2026 року підприємство втратило статус критичності, а працівники — статус заброньованих.

«Дмитра Сисонюка доправила до Рівненського обласного ТЦК та СП група оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади. На момент призову на військову службу громадянин не мав статусу заброньованого», — йдеться у повідомленні.

Також там додали, що після ВЛК Сисонюка направили до Української віськово-медичної академії в Києві.

Справу взяв на контроль омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв на контроль ситуацію з загибеллю рівненського анестезіолога Дмитра Сисонюка. Про це передає hromadske.

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У Секретаріаті омбудсмена журналістам видання повідомили, що вживають заходів, щоб перевірити та з’ясувати обставини призову й загибелі медика.

Омбудсмен просив у Рівненського ОТЦК надати інформацію та документи щодо дотримання порядку призову Дмитра Сисонюка, його направлення до місця проходження служби, умов служби, а також обставин, які безпосередньо передували його загибелі.

Крім того, до Офісу генпрокурора направили лист щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом протиправного заподіяння смерті Дмитру Сисонюку, а також щодо ймовірного перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень.

Зауважимо, що Дмитро Сисонюк рятував життя немовлят понад 20 років. 2006-го він закінчив Буковинську державну медичну академію. Працював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених неонатального центру Рівненської обласної дитячої лікарні.

Раніше ми писали, що у Кропивницькому силовики й ТЦК жорстко затримали таксиста та напали на пасажирку — штовхнули жінку на землю, облаяли, погрожували вбивством і забрали її телефон.

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