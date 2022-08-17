Ліквідація чи реорганізація: Ткаченко надав роз'яснення щодо Довженко-Центру

Напередодні у Центрі заявили, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію. Що це означає?..

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Як заявили у Центрі, це "де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прокоментував заяву Довженко-Центру.

"Щодо Довженко-Центру про нібито-то його ліквідацію. Було ухвалене відповідне рішення Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1183 згідно якого Держкіно більше не підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України. З 2021 року Держкіно спрямовується і координується напряму Кабінетом Міністрів України", - повідомив Ткаченко.

Він наголосив, що програма будь-якої реорганізації тепер виключно прерогатива Держкіно.

"В рішенні Держкіно щодо Довженко-Центру йдеться про ліквідацію, а тільки про реорганізацію. Ми в будь якому випадку проти ліквідації та нехтування кіноспадщиною. Але впевнений, що роз’яснення Держкіно розставить всі крапки над "і"", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Національний центр Олександра Довженка - державний кіноархів, у колекції якого перебуває найбільше зібрання українського кіномистецтва. Він зберігає десятки тисяч фільмів та документів, унікальну колекцію експонатів Музею кіно, має власну лабораторію для кінокопіювання та є єдиним державним дистриб'ютором, якому належать права на всі анімаційні фільми студії "Укранімафільм".

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