Ліквідація екснардепа Киви: все, що відомо про особу та смерть зрадника України

Колаборант тривалий час працював на Кремль, та більше не зможе.

У середу, 6 грудня, зрадника України Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. Це підтвердила як російська, так і українська сторони.

Про особу Іллі Киви й долю скандального політика – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Любив РФ – в ній і знайшов спочинок

Одразу декілька росЗМП почали активно обговорювати інцидент із "загадковою" смертю Іллі Киви. Як повідомив пропагандистський телеграм-канал Mash, тіло ексдепутата Верховної Ради України Іллі Киви виявили під Москвою у котеджному селищі. У "РИА Новости" деталізували, що вбитого Киву виявили на території готелю "Величъ Кантри Клаб" у Супонєвому Одинцовського району – у нього була рана в районі скроні та гуля на голові.

Інформацію, яка викликала сумніви, лаконічно підтвердила російська пропагандистка Маргарита Симоньян в Telegram: "Киву вбили".

Українські джерела також оперативно повідомили про те, що колаборант відправився "на концерт до Кобзона". Так, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram написав: "Мої джерела підтверджують ліквідацію Киви".

Усім зрадникам приготуватися!

Смерть скандального втікача Іллі Киви прокоментували у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За словами представника ГУР Андрія Юсов в ефірі телемарафону, зрадник дійсно вбитий. Ще один зрадник, який працював проти нашої держави, підтримуючи загарбницьку політику РФ, отримав примітку "мінус". А ми, звісно, не можемо цьому не радіти.

"Можемо підтвердити, що Кива – "всьо". І така доля спікатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", – сказав він.

Попрацювала СБУ

За даними джерел ТСН, знищення любителя Росії Іллі Киви – спецоперація СБУ.

Пропагандиста, колаборанта й втікача ліквідували зі стрілецької зброї.

Що відомо про Іллю Киву

Екснардеп від партії ОПЗЖ Ілля Кива народився в українській Полтаві, та це не завадило йому стати палким шанувальником Російської Федерації й усього, що з нею пов'язано. До прикладу, в ефірі кремлівського каналу він виступав за "злиття України та Росії". Мовляв, "слов'янські народи мають возз'єднатися, щоб дати відсіч Заходу".

Напередодні повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, колаборант втік з України. Згодом він активно виправдовував терористичні дії окупантів й мав намір просити політичного притулку у Росії. ДБР заявило, що оголошує Киву у міжнародний розшук.

Після початку повномасштабно агресії РФ, у квітні 2022 року, скандального Іллю Киву позбавили статусу народного депутата України.

Проросійський політик закликав російське керівництво застосувати ядерну зброю проти України. Ці висловлювання неабияк зацікавили ГУР.

Кива неодноразово доводив, що має серйозні проблеми зі здоровим глуздом. Якось він вирішив щиро подякувати кремлівському диктатору Володимиру Путіну "від себе та мільйонів українців" за кровопролитну війну в Україні. Нічого нового, лише повторення кремлівських тез про "рускій мір" та "Києв – мать гарадов рускіх", а також цинічне возвеличення російських солдатів, які, у хворій уяві Киви, "звільняють російський народ". Ненормальний справді вірив, що одного дня "українці та росіяни стануть поруч". Що ж, ці рожеві мрії залишаться з ним назавжди.

Загалом ДБР повідомило Іллі Киві підозру:

у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

державній зраді та поширенні комуністичної, нацистської символіки;

пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;

пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

У листопаді 2023 року львівський суд виніс вирок Киві у справі про держзраду. Його заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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