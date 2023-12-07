Ліквідація Іллі Киви: у ГУР звернулися до інших зрадників та колаборантів

Після ліквідації колишнього нардепа та втікача Іллі Киви розвідка звернулася до інших зрадників та колаборантів та наголосила, що єдиним безпечним шляхом для них є здатися Україні.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо підтвердити та констатувати факт (ліквідації Киви - ред.). І хочемо звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців - найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим більше коли є вже вирок. Щодо справедливого покарання - безумовно воно наздожене кожного злочинця", - наголосив Юсов.

Також він пояснив, чому пропагандистиь не поширюють у Мережі фото із місця загибелі Киви. За словами Юсова, для російських пропагандистів ліквідація Киви є "болісним та дошкульним" інцидентом.

"Ілля Кива був один з облич рашистської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати", - зауважив він.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, зрадника України Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. Все, що відомо про його ліквідацію - читайте ТУТ.

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