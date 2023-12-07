Ліквідація Іллі Киви: у ГУР звернулися до інших зрадників та колаборантів

У ГУР впевнені, що кожного зрадника наздожене "справедливе покарання".
Після ліквідації колишнього нардепа та втікача Іллі Киви розвідка звернулася до інших зрадників та колаборантів та наголосила, що єдиним безпечним шляхом для них є здатися Україні.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Ми можемо підтвердити та констатувати факт (ліквідації Киви - ред.). І хочемо звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців - найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим більше коли є вже вирок. Щодо справедливого покарання - безумовно воно наздожене кожного злочинця", - наголосив Юсов.
Також він пояснив, чому пропагандистиь не поширюють у Мережі фото із місця загибелі Киви. За словами Юсова, для російських пропагандистів ліквідація Киви є "болісним та дошкульним" інцидентом.
"Ілля Кива був один з облич рашистської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати", - зауважив він.
Нагадаємо, у середу, 6 грудня, зрадника України Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. Все, що відомо про його ліквідацію - читайте ТУТ.
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