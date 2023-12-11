Ліквідація Іллі Киви: у СБУ прокоментували ймовірну причетність до вбивства зрадника

Всі деталі спецоперацій СБУ українці дізнаються після перемоги.
Служба безпека України відреагували на вбивство зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї. СБУ не підтверджує і не спростовує ймовірну причетність до ліквідації колишнього нардепа.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", - сказано у заяві.
У СБУ наголошують, що всі деталі спецоперацій українці дізнаються після перемоги.
"Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги", - прокоментували в СБУ.
Нагадаємо, у середу, 6 грудня, ввечері зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. За повідмоленнями українських ЗМІ, до вбивства причетна СБУ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Після ліквідації Киви в ГУР звернулись до інших зрадників і колаборантів
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