Ліквідація Іллі Киви: у СБУ прокоментували ймовірну причетність до вбивства зрадника

Служба безпека України відреагували на вбивство зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї. СБУ не підтверджує і не спростовує ймовірну причетність до ліквідації колишнього нардепа.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", - сказано у заяві.

У СБУ наголошують, що всі деталі спецоперацій українці дізнаються після перемоги.

"Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги", - прокоментували в СБУ.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, ввечері зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. За повідмоленнями українських ЗМІ, до вбивства причетна СБУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Після ліквідації Киви в ГУР звернулись до інших зрадників і колаборантів

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