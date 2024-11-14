Ліквідація капітана Транковського у Криму: як реагують окупанти — речник ВМС Україн

Переїзд родин російських військових з Криму до Новоросійська свідчить про те, що вони усвідомлюють небезпеку.

Ліквідація начальника штабу бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ капітана Валерія Транковського деморалізує окупантів. Почастішали випадки вивезення російськими військовими своїх родин із Криму до Новоросійська.

На цьому наголосив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі “Громадського радіо”.

“Решта окупантів, які тиснуть на кнопки, які вважають, що вони перебувають в зоні недосяжності, наприклад, військові льотчики, які наносять удари зі стратегічних бомбардувальників по території України і вважають, що вони поза межами покарання, мають озиратися і розуміти, що насправді це не так”, — підкреслив він.

Дмитро Плетенчук зауважив, що переїзд родин російських військових з Криму до Новоросійська свідчить про те, що вони усвідомлюють цю небезпеку.

“Серед тих, хто прийшов у Крим, десь уже близько року з’явилася така теза, що Росія тут не назавжди. От десь, може, на початку цього року вони почали розуміти, що після того, як відбулося кілька таких важливих кейсів, знакових, таких як знищення паромної переправи, нафтосховища, вони почали розуміти, що єдине, що досі якось їх тримає на плаву, — це так званий Кримський міст, який, до речі, не дозволяє повністю забезпечувати військову логістику через пошкодження”, - зазначив він.

Плетенчук додав, що ліквідація такого високопосадовця як Транковський важлива з огляду на функції які він виконував як начальник штабу.

“Начальник штабу — це ключова фігура в будь-якому підрозділі... Керує процесами, контролює їх та відповідає перед командиром за те, як ці процеси відбуваються, саме начальник штабу. Фактично, це та людина, від якої залежить успішність виконання бойових завдань”, - наголосив він.

За словами Плетенчука, ситуація з кадрами на російському Чорноморському флоті залишається проблемною.

Нагадаємо, у Севастополі ліквідували ще одного воєнного злочинця – керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів ЧФ РФ капітана 1 рангу Валерія Транковського. Його автомобіль вибухнув під час руху окупованим містом.

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