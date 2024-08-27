Ліквідація Кримського мосту: Зеленський прокоментував резонансну заяву ГУР

Напередодні в розвідці заявили, що України має відповідні напрацювання щодо Кримського мосту. ГУР МО вміє здивувати інформаційний простір, це правда.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Я думаю так: якщо ми хочемо, щоб щось сталось рано, або пізно, треба, щоб спочатку воно сталось, а потім сказати про це", – висловився Зеленський.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України. Зокрема, йдеться про знищення Кримського мосту.

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