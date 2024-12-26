Ліквідація МСЕК і мобілізація людей з інвалідністю: у МОЗ спростували фейки

Повторний огляд щодо встановлення інвалідності не є обов'язхковим для всіх чоловіків віком 25-60 років.

У Мережі поширилися фейки про те, що від 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізовуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматичне скасування статусу інвалідності.

У Міністерстві охорони здоров’я зробили з цього приводу офіційне роз’яснення.

“Усі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії”, - йдеться у повідомленні.

Також читайте МСЕК ліквідують: що буде тепер з призначенням інвалідності

У МОЗ спростували як неправдиву інформацію про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років повинні пройти повторний огляд щодо встановлення інвалідності.

У відомстві наголосили, що ця категорія людей проходитиме повторний огляд лише у тому випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану.

“І МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять від 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підставі критеріїв, визначених у законодавстві”, - запевняють у МОЗ.

Що залишиться без змін?

Статус інвалідності гарантує відстрочку від мобілізації, доступ до пільг, соціальних гарантій та допомоги.

Як зміниться процес?

Замість МСЕК з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів. Вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями.

Проходження повторних оглядів

Усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк.

Якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі.

Якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин та відповідно до винятків, передбачених у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти:

чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;

усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року скомпрометовані корупційним скандалом медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) будуть ліквідовані як юридичні особи, а їх замінять лікарі багатопрофільних лікарень, які будуть оцінювати втрату функціональності. До цього часу будуть переглядати статус особи з інвалідністю тільки у певних громадян (правоохоронців, прокурорів, представників органів влади).

Читайте також: