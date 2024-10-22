Ліквідація МСЕК: що буде з тими, хто "купив" інвалідність – в ОП відповіли

На тлі корупційних скандалів у МСЕК із купівлею фіктивних інвалідностей в Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців, які оформили інвалідність.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук в ефірі "Ми Україна".

Вона анонсувала "невідкладні та швидкі перевірки фальшивих діагнозів" усіх посадовців.

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"Притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшувань та зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства – на все про все є дуже мало часу і президент чекає результату. Уряд відповідає за закондавчі ініціативи. Зокрема МОЗ та Мінсоцполітики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх та ввести в дію. У нас є місяць на такі зміни", – розповіла Ірина Верещук.

Крім того, вона анонсувала у найближчі дні кадрові рішення, які стосуватимуться ситуації із зловживаннями щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтя, президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК. Пізніше на сайті глави держави було опубліковано указ про ліквідацію МСЕКів.

На тлі скандалу зі МСЕК генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Зі свого боку в СБУ прозвітували, що від початку року оголосили про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

Грандіозні скандали із МСЕК! Гучна відставка генпрокурора! Тотальні перевірки!

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