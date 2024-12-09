Ліквідація начальника Оленівської колонії у Краматорську: загибель Євсюкова підтвердили

Це відплата, яка є невідворотною.

Начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков загинув внаслідок підриву автівки у Краматорську. Хоч росіяни й говорять про буцімто 100 грамів тротилу, насправді вибух був доволі потужний.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Це насправді дуже добра новина. Це та відплата, яка невідворотна. Навряд чи комусь на окупованих територіях вдасться її уникнути"

Він додав, що дружині Євсюкова через вибух відірвало ногу.

Нагадаємо, у центрі окупованого Донецька стався вибух позашляховика. Щонайменше двоє людей отримали поранення. На місці вибуху працюють оперативні служби, встановлюються обставини події.

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