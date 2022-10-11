Ліквідація наслідків обстрілів України: у 180 селах та містах залишаються перебої з електроенергією

10 жовтня через ракетну атаку на Україну було знеструмлено понад 1300 населених пунктів. Сьогодні ж перебої зі світлом залишилися у 180 селах та містах.

Внаслідок ракетних ударів по Україні перебої з електроенергією залишаються у 180 населених пунктах.

Про це повідомив під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформ" речник ДСНС Олександр Хорунжий.

За його словами, у понеділок, 10 жовтня, під час масованого удару по Україні російські ракети поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у 13 областях і Києві. Виникла 51 пожежа. Станом на зараз усі пожежі ліквідовані і енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Загалом внаслідок вчорашніх ракетних ударів було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях України. Завдяки роботі енергетиків, рятувальників і комунальників у більшості населених пунктів електропостачання уже відновлене. Наразі перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.

Загалом було пошкоджено 205 об’єктів, з яких 45 приватних будинків, 30 багатоповерхових будинків та об’єкти критичної інфраструктури.

Над ліквідацією наслідків ракетних ударів працювали понад тисячу фахівців ДСНС і 120 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки, додав речник відомства.

Атака на енергосистему України

10 жовтня атака Росії на енергосистему України стала наймасштабнішою від початку війни. Окупанти завдавали ударів по всьому ланцюгу постачання електроенергії. Зокрема, внаслідок ракетного удару по Львову близько 90% міста опинилося без електропостачання. 11 жовтня російська армія знову завдали масованого ракетного удару по Львівській області. Окупанти повторно обстріляли кілька підстанцій, частина з них - повністю знищена.

Напередодні Росія в різних містах України пошкодила обстрілами 11 важливих енергетичних інфраструктурних об'єктів. Станом на зараз електроенергію відновили.

Читайте також: