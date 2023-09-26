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Ліквідація окупантів під Херсоном: журналісти ідентифікували місце потенційного удару HIMARS

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Ліквідація окупантів під Херсоном: журналісти ідентифікували місце потенційного удару HIMARS

Удару HIMARS могли завдати по Раденську, що на Херсонщині / Фото: Радіо Свобода

Офіційно СБУ не повідомляла про удар, але йдеться про "бавовну", яка сталася 18 вересня.

"Схеми" змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном. Про нього журналістам повідомили джерела в Службі безпеки України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"З'явилося ексклюзивне відео нещодавньої "бавовни" в тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном. Завдяки наведенню СБУ ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус "200", семеро – "300", – повідомили джерела в СБУ.

Оприлюднене відео дало змогу журналістам ідентифікували локацію. Так, це район населеного пункту Раденськ на Херсонщині.

Раніше зазначалося, що в тимчасовому пункті управління окупантів під Херсоном сталася потужна "бавовна". Внаслідок удару HIMARS було ліквідовано 8 офіцерів РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1514
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