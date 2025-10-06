Ліквідація ОСУВ "Дніпро" під командуванням Драпатого: у Генштабі пояснили причину

Головком Олександр Сирський розформував ОСУВ «Дніпро» / © Олександр Сирський

У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» припинило свою діяльність у зв’язку із впровадженням корпусної реформи.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі «Українській правді».

«ОСУВ „Дніпро“ не було штатною структурою, а було тимчасовою. У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ „Дніпро“ припинило своє існування. Генерал-майор Михайло Драпатий займає штатну посаду командувача Командування обʼєднаних сил Збройних сил України. Посада командувача ОСУВ „Дніпро“ не є штатною і він обіймав її за сумісництвом. Слід наголосити, що генерал-майор Драпатий продовжить керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій», — сказав він.

У Генштабі запевняють, що ліквідація ОСУВ «Дніпро» не погіршить керованість військами та не вплине негативно на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ці зміни, мовляв, покликані покращити управління військами.

«Генерал-майор Михайло Драпатий залишається на посаді командувача Командування обʼєднаних сил і плідно працює пліч-о-пліч з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським», — зазначив речник Генштабу.

Наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розформував оперативно-стратегічне угруповання «Дніпро» (колишнє «Хортиця»).

ОСУВ «Дніпро» відповідав за значну частину фронту від Запоріжжя до Харківщини, зокрема розподіл боєприпасів між бригадами. Його функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.

Зона відповідальності Драпатого при цьому зменшиться приблизно вдвічі. Один із співрозмовників УП, досвідчений військовий, назвав це «способом прибрати конкурента».