Ліквідація U420 та 42 лабораторій: поліція перекрила канали збуту синтетичних наркотиків

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Мережа збуту наркотиків U420 повністю припинила свою діяльність і від квітня 2026 року не змогла відновити роботу жодного торгового майданчика.

Про це повідомив т.в.о. Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе під час підбиття підсумків системної протидії наркосиндикату «Хімпром».

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Ключовим фактором ліквідації мережі стала ініційована Нацполіцією та МВС заборона синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA ще до початку основної спецоперації. Наразі держава запровадила контроль за цілими групами похідних речовин, що унеможливило обхід закону шляхом зміни хімічної формули наркотику.

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Зачистка «Хімпрому» та міжнародні спецоперації

Блокування U420 стало частиною масштабної кампанії з знешкодження транснаціонального синдикату «Хімпром». У співпраці з правоохоронцями Албанії, Казахстану, Інтерполом та Управлінням боротьби з наркотиками США (DEA) поліцейські:

ліквідували вербувальні ланки та кол-центри, які залучали нових учасників до наркобізнесу;

затримали ключових організаторів та учасників осередків угруповання в Україні та за кордоном.

Паралельно Нацполіція провела дві інші резонансні спецоперації:

«Еспаньйол»: перекрито міжнародний канал постачання наркотиків до України з Іспанії, Португалії та США (39 підозрюваних).

«Рубікон» (разом із Польщею): у три етапи знешкоджено 42 нарколабораторії, 134 склади та 56 наркошопів (367 підозрюваних).

Підсумки боротьби з наркозлочинністю за 9 місяців

Загалом за дев’ять місяців 2026 року слідчі направили до суду обвинувальні акти щодо 420 учасників 85 організованих груп і злочинних організацій.

Загальна вартість вилученого та арештованого майна наркоділків становить 400 мільйонів гривень. За вагомі результати у викритті наркомереж працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю відзначили відомчими нагородами з нагоди 33-ї річниці заснування служби.

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Нагадаємо, в Україні раніше проводили обшуки у мережі магазинів U420 у межах кількох кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про збут наркотиків та відмивання коштів.

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