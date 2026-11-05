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Ліквідація U420 та 42 лабораторій: поліція перекрила канали збуту синтетичних наркотиків
Завдяки вчасно запровадженому контролю за зміною формул синтетичних наркотиків правоохоронцям вдалося повністю блокувати відновлення діяльності наркомережі U420.
Мережа збуту наркотиків U420 повністю припинила свою діяльність і від квітня 2026 року не змогла відновити роботу жодного торгового майданчика.
Про це повідомив т.в.о. Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе під час підбиття підсумків системної протидії наркосиндикату «Хімпром».
Ключовим фактором ліквідації мережі стала ініційована Нацполіцією та МВС заборона синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA ще до початку основної спецоперації. Наразі держава запровадила контроль за цілими групами похідних речовин, що унеможливило обхід закону шляхом зміни хімічної формули наркотику.
Зачистка «Хімпрому» та міжнародні спецоперації
Блокування U420 стало частиною масштабної кампанії з знешкодження транснаціонального синдикату «Хімпром». У співпраці з правоохоронцями Албанії, Казахстану, Інтерполом та Управлінням боротьби з наркотиками США (DEA) поліцейські:
ліквідували вербувальні ланки та кол-центри, які залучали нових учасників до наркобізнесу;
затримали ключових організаторів та учасників осередків угруповання в Україні та за кордоном.
Паралельно Нацполіція провела дві інші резонансні спецоперації:
«Еспаньйол»: перекрито міжнародний канал постачання наркотиків до України з Іспанії, Португалії та США (39 підозрюваних).
«Рубікон» (разом із Польщею): у три етапи знешкоджено 42 нарколабораторії, 134 склади та 56 наркошопів (367 підозрюваних).
Підсумки боротьби з наркозлочинністю за 9 місяців
Загалом за дев’ять місяців 2026 року слідчі направили до суду обвинувальні акти щодо 420 учасників 85 організованих груп і злочинних організацій.
Загальна вартість вилученого та арештованого майна наркоділків становить 400 мільйонів гривень. За вагомі результати у викритті наркомереж працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю відзначили відомчими нагородами з нагоди 33-ї річниці заснування служби.
Нагадаємо, в Україні раніше проводили обшуки у мережі магазинів U420 у межах кількох кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про збут наркотиків та відмивання коштів.